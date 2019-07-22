Gönlünüze göre olsun

AVRUPA kupalarında kura günü. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Başakşehir’in, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da Trabzonspor ile turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor’un rakipleri bugün belli olacak. Devler Ligi kura çekimi saat 13.00’te yapılacak. Seri başı olmayan ekipler torbasında yer alan Başakşehir’in muhtemel rakipleri Porto, Dinamo Kiev ve turu geçmeleri halinde Basel ile Olympiakos. 15.00’te gerçekleştirilecek Avrupa Ligi 3. Ön eleme kura çekiminde Trabzon ve Malatya da seri başı olmayan takımlar arasında bulunuyor. Muhtemel rakiplerden bazıları Sparta Prag, Braga, Gent, E.Frankfurt, Feyenoord, Espanyol, Malmö, Torino, Partizan, Spartak Moskova. Devler Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos’ta, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos’ta oynanacak.