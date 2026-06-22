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Spor

Gonzalo Garcia için karar verildi! Jose Mourinho ayrılığa engel oldu

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, daha fazla süre alması için takımdan ayrılması gündemde olan Gonzalo Garcia'nın ayrılığına engel oldu.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Gonzalo Garcia için karar verildi! Jose Mourinho ayrılığa engel oldu
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Real Madrid altyapısının dikkat çeken isimlerinden Gonzalo Garcia'nın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle genç oyuncunun geleceğine ilişkin planlar şimdilik askıya alındı.

Gonzalo Garcia'nın daha fazla forma şansı bulabilmek adına bu yaz ayrılabileceği konuşuluyordu. Ancak Matteo Moretto'nun aktardığı bilgiye göre Mourinho, kulübünden genç futbolcuyla ilgili yürütülen görüşmelerin durdurulmasını talep etti.

MOURINHO OYUNCUYU YAKINDAN GÖRMEK İSTİYOR

Portekizli teknik direktörün, Gonzalo Garcşa'nın sahip olduğu özellikleri kendi projesi açısından oldukça değerli bulduğu ve oyuncuyu daha yakından değerlendirmek istediği belirtildi. Mourinho'nun, genç golcünün geleceğiyle ilgili nihai kararını vermeden önce onu detaylı şekilde analiz etmeyi planladığı ifade edildi.

BİRÇOK TAKIMIN RADARINDAYDI

Real Madrid altyapısındaki performansı ve gelişimiyle son dönemde dikkat çeken Gonzalo Garcia, birçok kulübün transfer listesine girmeyi başarmıştı.

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