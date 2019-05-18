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Goran Pandev, Eljif Elmas'ın Inter'e transferi için devreye girdi

Galatasaray'ın eski oyuncusu Goran Pandev, Makedon basınına Fenerbahçeli genç oyuncu Eljif Elmas'ın İtalyan devine gitmesi için aracı olduğunu belirterek, “Ben üzerime düşeni yaptım. Son karar ailenin” dedi.

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Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ile adı anılan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın Inter'e transferinin büyük ölçüde bittiği ortaya çıktı. Makedon medyasına açıklamada bulunan ülke futbolunun önemli ismi, Serie A'da Genoa forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Goran Pandev, İtalyan kulübünün transferi bitirmesi için aracılık yaptığını açıkladı. Inter Sportif Direktörü Giuseppe Moratta'nın kendisini aradığını ve vatandaşı Eljif için bilgi istediğini söyleyen Pandev, oyuncunun babasıyla da Interli yetkilileri buluşturduğunu, son kararı Eljif'in babasının vereceğini belirtti.

F.BAHÇE KAPIYI 20 MİLYON EURODAN AÇIYOR

"Eljif'i Inter formasıyla görmek isterim" diyen Pandev, "Inter, Eljif için iyi bir seçenek. Özellikle de yeni teknik direktör olacak Antonio Conte'nin 3-5-2 dizilişi, Eljif için en iyi sistem. Ama Eljif Elmas'ın peşinde büyük kulüplerin olduğu bilgisini duydum. Ben üzerime düşeni yaptım, şimdi Inter'in teklifini kabul edip etmemek aileye kalmış" diye konuştu. Fenerbahçe yönetimi ise 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Eljif Elmas için kapıyı 20 milyon eurodan açıyor. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu satarak gelecek sezon için yeni transferlere bütçe oluşturmayı hedefliyor.

(Sabah)

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