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Spor

Goretzka: Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyorum

Almanya'da takımın yıldız orta sahası Leon Goretzka, Türkiye ile oynayacakları özel maç öncesi açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten başarılı futbolcu, 'Harika bir maç olacak. Galatasaray ile oynadığımız iç saha maçında atmosferin nasıl olacağına dair biraz fikir edindik. Umarım harika bir mücadele olur.' sözlerini sarf etti.

15 Kasım 2023 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Goretzka: Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyorum
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Bayern Münih'in Alman yıldızı Leon Goretzka, Almanya ile Türkiye arasında oynanacak dostluk maçına dair çarpıcı sözler sarf etti.

"GALATASARAY MAÇINDA GÖRDÜK"

Maçı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen yıldız orta saha, "Türkiye ile oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Harika bir maç olacak. Galatasaray ile oynadığımız iç saha maçında atmosferin nasıl olacağına dair biraz fikir edindik. Umarım harika bir maç olur ve maçın sonunda herkes sahadan tokalaşarak ayrılır." dedi.

Almanya - Türkiye maçı, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. TSİ 22:45'te oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

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