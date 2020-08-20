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Spor

Görkem Doğan 2 yıl daha Karşıyaka'da

Pınar Karşıyaka, genç pivotu Görkem Doğan'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

IHA20 Ağustos 2020 Perşembe 14:36 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:36
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2020-2021 sezonu kadro planlamasını sürdüren Pınar Karşıyaka’da, genç pivot Görkem Doğan’ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Karşıyaka’nın altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonuna kadar yeşil-kırmızılı forma altında mücadele edecek. Yeşil-kırmızılı kulüp transferin iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken, Görkem Doğan’a yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Görkem Doğan, geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka formasıyla 7 maça çıkmış ve ortalama olarak 4.43 dakika sahada kalmıştı.

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