Görkem Doğan 2 yıl daha Karşıyaka'da

IHA 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:36 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:36

2020-2021 sezonu kadro planlamasını sürdüren Pınar Karşıyaka’da, genç pivot Görkem Doğan’ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Karşıyaka’nın altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonuna kadar yeşil-kırmızılı forma altında mücadele edecek. Yeşil-kırmızılı kulüp transferin iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken, Görkem Doğan’a yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Görkem Doğan, geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka formasıyla 7 maça çıkmış ve ortalama olarak 4.43 dakika sahada kalmıştı.