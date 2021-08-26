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Spor

Görkem Polat Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken Görkem Polat Avrupa şampiyonu oldu.

DHA26 Ağustos 2021 Perşembe 10:34 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 10:34
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Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 8 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, günü 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Ümitler kategorisinde erkekler 54 kiloda Görkem Polat, altın madalyanın sahibi olurken, kadınlar +73 kiloda Aysel Nur Sağlık bronz madalya kazandı. Yıldızlar kategorisinde kızlar 59 kiloda Ceren Çetinel gümüş madalya elde etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 6 sıklette müsabakalar yapılacak.

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