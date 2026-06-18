Gornik Zabrze'den Fenerbahçe maçı öncesi transfer atağı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe, bu turda Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşti. Sarı lacivertlilerin rakibi, açıkladığı peş peşe transferlerle dikkat çekiyor.

İlk olarak 3 transfer birden açıklayan Gornik Zabrze, Hajduk Split'in sağ kanat oyuncusu Bruno Durdov, Slavia Prag'ın golcüsü Erik Prekop ve sol beki Ondrej Zmrzly'i kadrosuna kattı.

Transfer operasyonuna devam eden Polonya kulübü, Alman 3. Ligi takımı SC Verl'in kalecisi Philipp Schulze'ye ve Kongo'nun Otoho kulübünde oynayan ön libero Gedeon Nongo ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Öte yandan Gornik Zabrze 2026/27 sezonunun hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.