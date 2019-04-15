Görücüler Elmas’a hayran

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasındaki derbi Eljif Elmas için ayrı bir anlam daha taşıyordu. Çünkü sezon başından bu yana Avrupa’nın birçok takımının listesinde yer alan Makedon futbolcu için tribünde görücüler vardı. Derbiyi İtalyan ekipleri Lazio ve Fiorentina’nın yanı sıra, İngiliz kulübü Tottenham’ın scoutlarının izlediği öğrenildi. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve güzel bir performans ortaya koyan genç futbolcu bir de beraberliği getiren golü kaydedince büyük beğeni topladı. Dev kulüplerin scoutlarının Fenerbahçeli oyuncuya tam puan verdikleri ve sezon sonuna kadar izlemeye devam edecekleri ifade edildi.