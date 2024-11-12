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Spor

Görülmemiş olay! Lionel Messi'ye yasak geldi!

Paraguay ile Arjantin arasında oynanacak maçta Lionel Messi forması giyen taraftarlar stadyuma alınmayacak.

12 Kasım 2024 Salı 21:28 - Güncelleme:
Görülmemiş olay! Lionel Messi'ye yasak geldi!
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Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da sahasında Arjantin ile karşı karşıya gelecek Paraguay'da Lionel Messi için yasak geldi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Paraguay Futbol Federasyonu, maça Lionel Messi forması ile gelecek taraftarları stadyuma almama kararı aldı.

Messi için uygulanacak yasağın sadece Arjantin Milli takımı forması için geçerli olmadığı, 37 yaşındaki futbolcunun Barcelona veya Inter Miami formalarını giyen taraftarların da stadyuma alınmayacağı kaydedildi.

"MESSI KARŞITI KARAR"

İspanyol basınında, "Messi karşıtı karar" olarak yorumlanan haberde Paraguay'ın stadyumda güvenliği sağlamak ve yaşanabilecek gerginliği önlemek için bu kararı aldığı kaydedildi.

Paraguay, benzer bir uygulamaya Brezilya maçında da gitmiş ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un adının yazılı olduğu formayı giyen taraftarlar maça alınmamıştı.

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