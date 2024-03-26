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Spor

Görüntüler çok konuşulmuştu! TFF o toplantının tamamını yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sürpriz bir hamle geldi. TFF, sızdırılan ve tartışma konusu olan 1 Mart 2024'te yapılan MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını yayınladı. İşte detaylar...

26 Mart 2024 Salı 15:22 - Güncelleme:
Görüntüler çok konuşulmuştu! TFF o toplantının tamamını yayınladı
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TFF, MHK iç değerlendirme toplantısının bir kısmının sızdırılması sonrası toplantının 1 saat 4 dakikalık tüm görüntülerini paylaştı.

İşte TFF'den yapılan açıklama ve tüm video:

"Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

MHK olarak; Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamını TFF YouTube kanalından ve aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz."


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