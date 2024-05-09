Gelecek sezon için flaş bir isme sarı kırmızılı formayı giydirmek isteyen Galatasaray yönetimi şampiyonluk hediyesi olarak Arjantinli süper yıldız Paulo Dybala'ya kancayı taktı. İşte detaylar...

TRANSFER GELİŞMESİ

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da diğer yandan da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

HAREKETE GEÇTİLER

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı. Galatasaray eski gözdesi Paulo Dybala için yeniden harekete geçti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Hem Roma ile hem de Arjantinli yıldızın menajeriyle görüşüp nabız yoklayan Cimbom, 30 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.

SEZON PERFORMANSI

Roma'da etkili bir sezon geçiren 30 yaşındaki yıldız oyuncu 37 maçta 16 gol kaydetti.

DYBALA KİMDİR?

Kariyeri boyunca üst düzey kulüplerde oynayan Dybala Palermo, Roma, Juventus gibi takımlarda forma giydi. 30 yaşındaki yıldız oyuncu 2022 yılında Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. Arjantin Milli Takımı ile 38 maçta görev alan yıldız oyuncunun kulübü Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.