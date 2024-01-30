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Spor

Görüşme gerçekleştirildi! Beşiktaş, James Rodriguez için harekete geçti

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Siyah beyazlılar, Sao Paulo'dan ayrılmak isteyen James Rodriguez'in menajerleriyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu.

30 Ocak 2024 Salı 21:57 - Güncelleme:
Görüşme gerçekleştirildi! Beşiktaş, James Rodriguez için harekete geçti
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Ara transfer döneminde ses getiren bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündeme aldı.

Globo'da yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Sao Paulo forması giyen James Rodriguez'i gündemine aldı.

JAMES RODRIGUEZ İÇİN GÖRÜŞME

Beşiktaş, Kolombiyalı yıldızın menajeriyle transfer için temasa geçti. 32 yaşındaki on numaranın Brezilya'da mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği yazıldı.

TEMASLAR HIZLANACAK

Hasan Arat ve kurmayları Real Madrid, Bayern Münih, Monaco, Everton, Porto gibi önemli kulüplerde forma giyen yıldız futbolcunun transferi için temaslarını hızlandıracak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

James Rodriguez'in Sao Paulo ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Brezilya ekibinde 14 maçta forma giyen yıldız isim7 1 gol ve 3 asist yaptı.

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