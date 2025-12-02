Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, dün akşam oynanan Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un yönetimiyle alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle Riva'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp, gerek sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar gerekse müsabakanın ardından İkinci Başkan Metin Öztürk'ün açıklamalarıyla mücadelenin hakemi Yasin Kol'un yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.

Bugün de Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF'nin Riva tesislerine giderek Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle konu hakkında görüşmelerde bulundu.

Özbek ve Kavukcu, yetkililerle görüştükten sonra basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan Riva'dan ayrıldı.