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Spor

Görüşmeler başladı! Aston Villa, Donyell Malen mesaisinde

İngiliz ekibi Aston Villa, Alman takımı Borussia Dortmund'un Hollandalı yıldızı Donyell Malen için transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 17:34 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! Aston Villa, Donyell Malen mesaisinde
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Donyell Malen için Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı.

The Athletic'e göre Malen için Aston Villa, Dortmund'a 18 milyon euro ve bonuslar için bir teklif yaptı.

Sky Almanya, Dortmund'un Donyell Malen için 20 milyon euro ve bonuslar talep ettiğini duyurdu.

Öte yandan iki kulüp arasında, 25 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

MALEN'IN PERFORMANSI

Bu sezon Dortmund'da 20 resmi maça çıkan Donyell Malen, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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