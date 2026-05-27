Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Portekiz'e çıkarma yapan Asbaşkan Murat Kılıç ve Sportif Direktör Önder Özen'in hedefinde Brezilyalı teknik adam Filipe Luís var. İngiltere Premier Ligi takımlarının radarında da olan 40 yaşındaki çalıştırıcıyı ikna etmek için görüşmelere başlandı. Türkiye'de çalışma fikrine şu aşamada sıcak bakmayan Luís'in vereceği karar merakla bekleniyor. 2024-25 sezonunda Flamengo teknik direktörlüğüne yükselen Luís, burada kazandığı 9 kupa sonrasında adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı.

GENİŞ LİSTEDE MANCINI DE VAR

Siyah-Beyazlılar'ın Portekiz'de görüşme yapmayı planladığı diğer teknik adam ise İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United ile yollarını ayırması gündemde olan Nuno Espírito Santo... Portekizli teknik adam, Premier Lig kariyerinde istikrarsız bir dönem geçirirken son sezonunda 36 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. SiyahBeyazlı kulislerde gündeme gelen bir diğer isim ise Roberto Mancini... İtalyan çalıştırıcı bir dönem Galatasaray'da görev almıştı. Siyah-Beyazlı yönetimin kısa süre içinde teknik direktör sorununu çözmeyi planladığı öğrenildi.