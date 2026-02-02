Gabriel Paulista'nın ayrılığı sonrası savunmaya mutlaka takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Le Havre'nin kaptanı Arouna Sangante'yi transfer listesine ekledi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 23 yaşındaki stoper için Fransız temsilcisiyle temaslar başladı. Beşiktaşlı yetkililerin gizli bir operasyon yürüttüğü ve görüşmelerin olumlu bir zeminle ilerlediği öğrenildi. Le Havre yönetiminin Senegalli oyuncunun sezon sonunda bedelsiz gitmemesi için makul bir bonservis bedeline razı olduğu aktarıldı.

KÖPRÜLERİ TAMAMEN ATTI

Yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Sangante köprüleri attı. 23 yaşında olmasına rağmen Ligue 1 temsilcisinin kaptanlığını yapan Senegalli savunmacının, Siyah-Beyazlı formayı giymek için kulübüne baskı yaptığı aktarıldı. Beşiktaş yönetimi genç oyuncunun bu isteğini pazarlık masasında elini güçlendirmek için kullanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın hafta içinde Sangante'ye imza attırmayı planladığı kaydedildi.