İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5214
  • EURO
    51,6033
  • ALTIN
    6277.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler başladı! Beşiktaş'ta hedef Arouna Sangante
Spor

Görüşmeler başladı! Beşiktaş'ta hedef Arouna Sangante

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Le Havre'nin 23 yaşındaki kaptanı Arouna Sangante için düğmeye bastı. İşte detaylar...

AKŞAM2 Şubat 2026 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! Beşiktaş'ta hedef Arouna Sangante
ABONE OL

Gabriel Paulista'nın ayrılığı sonrası savunmaya mutlaka takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Le Havre'nin kaptanı Arouna Sangante'yi transfer listesine ekledi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 23 yaşındaki stoper için Fransız temsilcisiyle temaslar başladı. Beşiktaşlı yetkililerin gizli bir operasyon yürüttüğü ve görüşmelerin olumlu bir zeminle ilerlediği öğrenildi. Le Havre yönetiminin Senegalli oyuncunun sezon sonunda bedelsiz gitmemesi için makul bir bonservis bedeline razı olduğu aktarıldı.

KÖPRÜLERİ TAMAMEN ATTI

Yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Sangante köprüleri attı. 23 yaşında olmasına rağmen Ligue 1 temsilcisinin kaptanlığını yapan Senegalli savunmacının, Siyah-Beyazlı formayı giymek için kulübüne baskı yaptığı aktarıldı. Beşiktaş yönetimi genç oyuncunun bu isteğini pazarlık masasında elini güçlendirmek için kullanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın hafta içinde Sangante'ye imza attırmayı planladığı kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

AKINCI TİHA hedefi tam isabetle vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.