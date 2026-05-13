F.Bahçe'nin, Borussia Dortmund forması giyen tecrübeli golcü Serhou Guirassy ile ilgilendiği iddia edildi. Alman basınındaki haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki takımın taktiksel anlayışından memnun olmayan ve ayrılma kararı alan Gineli forvetin temsilcileriyle görüşmelere başladı. 30 yaşındaki oyuncu, La Liga ekiplerinin de radarında bulunuyor. Gelen teklifleri değerlendiren Guirassy'nin kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.

94 MAÇTA 58 GOL KAYDETTİ

Yıldız oyuncunun serbest kalma maddesi konusunda farklı rakamlar konuşuluyor. Bazı kaynaklar 50 milyon eurodan bahsederken, Bild gazetesi bu bedelin yaklaşık 35 milyon euro olduğunu yazdı. Dortmund'un geçtiğimiz sezon Stuttgart'tan 18 milyon euroya renklerine bağladığı Guirassy, Alman ekibiyle çıktığı 94 maçta 58 gol kaydederek müthiş bir istatistik yakaladı. Tecrübeli isim, bu sezon attığı 20 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda.