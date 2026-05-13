İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4227
  • EURO
    53,3058
  • ALTIN
    6875.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'de hedef Serhou Guirassy
Spor

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'de hedef Serhou Guirassy

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe dümeni Almanya'ya kırdı. Sarı lacivertli ekip, Dortmund forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli golcü Serhou Guirassy'nin temsilcileri ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

AKŞAM13 Mayıs 2026 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'de hedef Serhou Guirassy
ABONE OL

F.Bahçe'nin, Borussia Dortmund forması giyen tecrübeli golcü Serhou Guirassy ile ilgilendiği iddia edildi. Alman basınındaki haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki takımın taktiksel anlayışından memnun olmayan ve ayrılma kararı alan Gineli forvetin temsilcileriyle görüşmelere başladı. 30 yaşındaki oyuncu, La Liga ekiplerinin de radarında bulunuyor. Gelen teklifleri değerlendiren Guirassy'nin kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.

94 MAÇTA 58 GOL KAYDETTİ

Yıldız oyuncunun serbest kalma maddesi konusunda farklı rakamlar konuşuluyor. Bazı kaynaklar 50 milyon eurodan bahsederken, Bild gazetesi bu bedelin yaklaşık 35 milyon euro olduğunu yazdı. Dortmund'un geçtiğimiz sezon Stuttgart'tan 18 milyon euroya renklerine bağladığı Guirassy, Alman ekibiyle çıktığı 94 maçta 58 gol kaydederek müthiş bir istatistik yakaladı. Tecrübeli isim, bu sezon attığı 20 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda.

ÖNERİLEN VİDEO

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.