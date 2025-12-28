İSTANBUL 7°C / 1°C
Spor

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'de Rodrigo Becao gelişmesi

Ara transfer dönemi için Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan Rodrigo Becao ile Fluminense yakından ilgileniyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Brezilya ekibi görüşmeler başladı. İşte detaylar...

28 Aralık 2025 Pazar 14:53
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'de Rodrigo Becao gelişmesi
Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da geleceği de merak ediliyor.

BECAO GELİŞMESİ

Bu doğrultuda ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile anılan Rodrigo Becao hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

YENİ TALİP

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun geleceği netleşmeye başlıyor. Kontratı 2028'de bitecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle ilgilenen kulüplerin arasına ülkesinden Fluminense de katıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Tecrübeli stoperin transferiyle ilgili görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Brezilya basınında yer alan haberde, İtalya'dan Hellas Verona ve Fiorentina'nın da Becao ile ilgilendiği yazıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında toplamda 38 maçta süre bulan Rodrigo Becao, 2 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.

