Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme Premier Lig'den yeni bir isim geldi.

FENERBAHÇE GÖRÜŞÜYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği 27 yaşındaki Meksikalı önlibero Edson Alvarez için kulübü West Ham ile görüşmelere başladı.

AJAX VE MONACO İHTİMALİ

Alvarez'le ilgili ilk temaslar, Ajax'ın ilgisinin ardından iki Avrupa kulübünün daha Alvarez'i transfer etmek için girişimde bulunmasıyla gerçekleşti.

Çeşitli haberler, 2019-2023 yılları arasında forma giydiği Ajax'ın, Alvarez'i tekrar kadrosuna katmak istediğini öne sürüyor. Öte yandan, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fransız ekibi AS Monaco'nun da Meksika kaptanını transfer etmek istediği bildiriliyor.

Alvarez şu anda seçeneklerini değerlendiriyor. Henüz net bir karar vermiş değil.

WEST HAM İLE BAĞLAR KOPTU

West Ham United, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i bu transfer döneminde takımdan göndermeyi planlıyor.

West Ham United teknik direktörü Graham Potter ile sorunlar yaşayan futbolcu, West Ham'ın sezon öncesi kampına dahil edilmemişti.