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Spor

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye MLS'ten sol bek

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sol beke takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip, MLS takımı Philadelphia Union forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Kai Vagner'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi6 Ocak 2025 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye MLS'ten sol bek
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Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ HEDEFİ

Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, MLS ekiplerinden Philadelphia Union forması giyen 27 yaşındakisol bek Kai Vagner ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin Alman sol bek oyuncusu için görüşmelere başladığı belirtildi.

İSPANYA'DAN DA TALİBİ VAR

Kai Vagner ile Fenerbahçe dışında İspanya'dan da Las Palmas'ın ilgilendiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

Kai Vagner'in sözleşmesinde 2 milyon euro'luk serbest kalma bedeli nedeniyle Philadelphia Union'dan ayrılabileceği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Vagner'in kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Kai Vagner, MLS'te bu sezon 1 gol attı ve 10 asist yaptı.

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