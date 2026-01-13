Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve kupayı müzesine götüremeyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

ÖN PLANA ÇIKAN İSİM

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde stoper takviyesi yapması planlanan sarı-kırmızılılarda yıldız isim ön plana çıkıyor.

GALATASARAY'DA BİR NUMARA

2026 yazında bitecek olan sözleşmesini Real Madrid ile yenilemeyen Antonio Rüdiger, Galatasaray'ın bu mevki için bir numaralı adayı gibi gözüküyor. Chelsea'dan gelişinden bu yana sergilediği etkili performanslara rağmen Rüdiger'in yaşı (32) ve ona eşlik eden fiziksel sorunlar, Bernabeu'daki geleceğini belirsiz kılıyor.

KARAR VERİLECEK

İspanyol kulübünün, önümüzdeki sezon için Alman stoperle yola devam edip etmeyeceğine ancak önümüzdeki aylarda karar vermesi bekleniyor.

GALATASARAY İÇİN FIRSAT

Fichajes'in haberine göre Galatasaray, Alman milli oyuncuyu savunma hattını güçlendirmek için ideal bir fırsat olarak görüyor ve oyuncuyu sarı-kırmızılı projeye dahil olmaya ikna etmek için hem kendisiyle hem de temsilcileriyle temaslara başlamış durumda. Geleceği hakkında önündeki seçenekleri değerlendirmeye başlayan Rüdiger, Real Madrid'den 8.5 milyon euro net maaş kazanıyor.

GALATASARAY HAZIR

Leroy Sane'de olduğu gibi bonservis bedeli ödemeyip oyuncunun yüksek maaşını karşılamak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bedeli ödemeye şimdiden hazır.. Transferin ocak ayında gerçekleşmesi durumunda ise Galatasaray'ın Alman oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.