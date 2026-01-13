İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1455
  • EURO
    50,356
  • ALTIN
    6358.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Antonio Rüdiger hamlesi
Spor

Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Antonio Rüdiger hamlesi

Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın planı belli oldu. Sarı kırmızılı ekip, 2026 yazında Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger, için düğmeye bastı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Ocak 2026 Salı 10:13 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Antonio Rüdiger hamlesi
ABONE OL

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve kupayı müzesine götüremeyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

ÖN PLANA ÇIKAN İSİM

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde stoper takviyesi yapması planlanan sarı-kırmızılılarda yıldız isim ön plana çıkıyor.

GALATASARAY'DA BİR NUMARA

2026 yazında bitecek olan sözleşmesini Real Madrid ile yenilemeyen Antonio Rüdiger, Galatasaray'ın bu mevki için bir numaralı adayı gibi gözüküyor. Chelsea'dan gelişinden bu yana sergilediği etkili performanslara rağmen Rüdiger'in yaşı (32) ve ona eşlik eden fiziksel sorunlar, Bernabeu'daki geleceğini belirsiz kılıyor.

KARAR VERİLECEK

İspanyol kulübünün, önümüzdeki sezon için Alman stoperle yola devam edip etmeyeceğine ancak önümüzdeki aylarda karar vermesi bekleniyor.

GALATASARAY İÇİN FIRSAT

Fichajes'in haberine göre Galatasaray, Alman milli oyuncuyu savunma hattını güçlendirmek için ideal bir fırsat olarak görüyor ve oyuncuyu sarı-kırmızılı projeye dahil olmaya ikna etmek için hem kendisiyle hem de temsilcileriyle temaslara başlamış durumda. Geleceği hakkında önündeki seçenekleri değerlendirmeye başlayan Rüdiger, Real Madrid'den 8.5 milyon euro net maaş kazanıyor.

GALATASARAY HAZIR

Leroy Sane'de olduğu gibi bonservis bedeli ödemeyip oyuncunun yüksek maaşını karşılamak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bedeli ödemeye şimdiden hazır.. Transferin ocak ayında gerçekleşmesi durumunda ise Galatasaray'ın Alman oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.