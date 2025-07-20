İngiliz basınından Teamtalk'ın haberine göre; Galatasaray, Ederson için resmi girişimlere başladı. İlk olarak Brezilyalı kaleci ile görüşen Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan onay alarak sonraki aşamaya geçti. Ederson'un, projeden etkilendiği ve gerekirse maaşında indirim yapmayı da kabul ettiği bildirildi. Haberin detayında şu ifadeler kullanıldı: "TEAMtalk'a konuşan kaynaklar, Galatasaray'ın Ederson'la resmi görüşmelere başladığını doğruladı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, oyuncudan gelen olumlu sinyaller sonrasında bu transfer için oldukça umutlu.

ASLAN PAZARLIK YAPACAK

Ederson'ın, Galatasaray'ın projesinden etkilendiği ve transfere tam anlamıyla sıcak baktığı belirtiliyor. Hatta bu transferin gerçekleşmesi için maaşında indirime gitmeye bile razı olduğu ifade ediliyor. Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye resmi teklifini sundu. Yaklaşık 15 milyon euro civarında bir bonservis bedelinin bu transferi tamamlamak için yeterli olabileceği söyleniyor. Zira Ederson'ın sözleşmesinde sadece 1 yıl kalmış durumda. Ancak Galatasaray, oyuncunun gitme isteğini ve sözleşmesinin bitmek üzere oluşunu pazarlık kozları olarak kullanarak daha düşük bir bedelle anlaşmayı hedefliyor.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Hem Ederson hem de Galatasaray cephesi, bu transferin kısa sürede tamamlanacağına inanıyor. Ederson, İngiltere'de çok başarılı yıllar geçirdi; ancak artık yeni bir meydan okuma arayışında ve bu meydan okumanın adresi İstanbul olabilir. Aynı kaynaklar, Manchester City'nin Ederson'ın yerine düşünülen isimlerden birinin Marc-Andre ter Stegen olduğunu da aktardı. City, Alman kalecinin Barcelona'dan ayrılması durumunda bu ihtimali değerlendirmeye hazır. 31 yaşındaki file bekçisi, 2017'nin yazında Benfica'dan 35 milyon sterlin karşılığında M.City'ye gitmişti."