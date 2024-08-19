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Spor

Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan sürpriz Batista Mendy hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia Fransız basınından geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin, Trabzonspor forması giyen Batista Mendy için bordo mavili kulüple görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan sürpriz Batista Mendy hamlesi
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Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Batista Mendy için Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Crystal Palace'ın yakından ilgilendiği Batista Mendy için Galatasaray da devreye girdi.

10 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın Batista Mendy için Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladığı kaydedilirken, sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için 10 milyon euro ödemesi gerektiği ifade edildi.

4.4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon 4.4 milyon euro karşılığında Angers'ten transfer edilmişti.

PİYASA DEĞERİ 9.5 MİLYON EURO

9.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Mendy, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol 1 asistlik performans göstermişti.

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