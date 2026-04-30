Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile Aston Villa'nın ilgilendiği belirtildi.

İngiltere'de birçok kulüp tarafından takip edilen Sara, Brezilya Milli Takımı'na seçilmesiyle birlikte piyasasını da hareketlendirdi.

Gazeteci Nicolo Schira, Aston Villa'nın görüşmelere başladığını ve Galatasaray'a resmi teklif yapacağını belirtti.

PERFORMANSI

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta forma giydi ve 6 gol 5 asist yaptı. Brezilyalı orta sahanın sarı kırmızılı kulüp ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.