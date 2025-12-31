İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9685
  • EURO
    50,5394
  • ALTIN
    5983.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler başladı! İtalyan devi Milan Skriniar'ın peşinde
Spor

Görüşmeler başladı! İtalyan devi Milan Skriniar'ın peşinde

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservisi ile kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Skriniar için yeni gelişmeler yaşanıyor. 30 yaşındaki deneyimli savunmacı için İtalyan devi Milan düğmeye bastı. İşte detaylar...

AKŞAM31 Aralık 2025 Çarşamba 09:02 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! İtalyan devi Milan Skriniar'ın peşinde
ABONE OL

Geçen sezon devre arası PSG'den gelen ve sezon başında 6 milyon euroya tapusu alınan Slovak stoper Milan Skriniar, Çizme devlerinin gözdesi oldu. AC Milan, kulübün ismini taşıyan başarılı futbolcu Milan Skriniar'la savunma hattındaki sorunları gidermek istiyor.

İtalya'nın duayen gazetecilerinden Enzo Bucchioni, Tuttomercato'daki yazısında kulübe yakın kaynaklarla konuştuğunu ve Fenerbahçeli yıldız için bir girişim yapılacağını bildirdi: "Santrfor sorunu çözüldü. Merkez savunma pozisyonu ise halen boş. Juve, Gatti'yi Ricci ile takas etmek istedi fakat Allegri buna hayır dedi. Türkiye'den bir ipucu var. Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Skriniar'ın kadroya katılması için Milan Sportif Direktörü Igli Tare'nin temaslara başladığı öğrenildi. Oyuncunun piyasa değeri düşük gibi gözükse de anlaşma kolay değil. Milan çabalıyor. Savunmada böyle bir alternatifi n seviyeyi yükselteceği ve fırsatlar sunacağı açık.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.