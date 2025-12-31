Geçen sezon devre arası PSG'den gelen ve sezon başında 6 milyon euroya tapusu alınan Slovak stoper Milan Skriniar, Çizme devlerinin gözdesi oldu. AC Milan, kulübün ismini taşıyan başarılı futbolcu Milan Skriniar'la savunma hattındaki sorunları gidermek istiyor.

İtalya'nın duayen gazetecilerinden Enzo Bucchioni, Tuttomercato'daki yazısında kulübe yakın kaynaklarla konuştuğunu ve Fenerbahçeli yıldız için bir girişim yapılacağını bildirdi: "Santrfor sorunu çözüldü. Merkez savunma pozisyonu ise halen boş. Juve, Gatti'yi Ricci ile takas etmek istedi fakat Allegri buna hayır dedi. Türkiye'den bir ipucu var. Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Skriniar'ın kadroya katılması için Milan Sportif Direktörü Igli Tare'nin temaslara başladığı öğrenildi. Oyuncunun piyasa değeri düşük gibi gözükse de anlaşma kolay değil. Milan çabalıyor. Savunmada böyle bir alternatifi n seviyeyi yükselteceği ve fırsatlar sunacağı açık.