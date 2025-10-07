İSTANBUL 19°C / 13°C
7 Ekim 2025 Salı
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Görüşmeler başladı! Roma'da Zeki Çelik gelişmesi
Spor

Görüşmeler başladı! Roma'da Zeki Çelik gelişmesi

İtalyan ekibi Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Serie A ekibi, 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

7 Ekim 2025 Salı 17:12
Görüşmeler başladı! Roma'da Zeki Çelik gelişmesi
İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'in sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERİYOR

Nicolo Schiara'nın haberine göre, Roma yönetimi, 2026 yılında bitecek olan kontratını daha uzun vadeye taşımak istiyor. Kulüp yetkilileri, milli futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlamış durumda.

GASPERINI, ZEKİ ÇELİK İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Zeki Çelik'i geçen sezon da takip ettim ve çok beğendim. Güvenilir ve çok yönlü bir futbolcu, hızlı ve iyi bir tekniği var. Daha da gelişebilir. Her pozisyonda oynatabileceğiniz, her zaman güven veren biri."

