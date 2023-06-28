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Spor

Görüşmeler başladı! Süper Lig'de Vedat Muriqi sürprizi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Kosovalı forvet Vedat Muriqi için devreye girdi. Sarı kırmızılılar golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

28 Haziran 2023 Çarşamba 07:26 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! Süper Lig'de Vedat Muriqi sürprizi
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Mauro Icardı ve Bafetimbi Gomis'in sözleşmelerinin bitmesi, Mostafa Mohamed'in de Nantes ile anlaşmasının ardından forvet pozisyonunda alternatifsiz kalan sarı kırmızılılar; Süper Lig'de daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını giyen Vedat Muric ile ilgileniyor.

Beinsports'un haberine göre; Galatasaray, bonservisi Real Mallorca'da olan ve İspanyol ekibiyle Haziran 2027'ye dek kontratı bulunan 29 yaşındaki forveti kiralık olarak renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray teknik heyeti, Kosovalı futbolcuyu üç kulvarda mücadele edilecek önümüzdeki sezonda alternatif forvet olarak değerlendirmeyi düşünüyor.

Vedat Muric ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'da birlikte çalışmışlardı. La Liga'da iyi bir sezonu geride bırakan Vedat Muric, geçtiğimiz sezon oynadığı 35 maçta 15 gol ve 3 asistlik hücum katkısı üretmişti.

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