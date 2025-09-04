Son olarak Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrası kaleci için arayışlarını hızlandırdı.

Karadeniz temsilcisi, ilk olarak Tümosan Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş'ı gündemine almıştı. Yeşil beyazlı ekiple görüşmeleri sürdüren Trabzonspor, 20 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle alternatif isimlere yöneldi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yabancı isimleri de masaya yatıran bordo mavililer, Manchester City forması giyen Stefan Ortega'yı gündemine aldı.

Trabzonspor, 32 yaşındaki kalecinin kiralanması için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı. Karadeniz ekibi, şartların uygun olması halinde bu transferi kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

ALTERNATİF İSİMLER DE BELLİ OLDU

Öte yandan bordo mavililer, diğer alternatif isimler için de araştırmalarını sürdürüyor. Trabzonspor, Manchester United'tan Andre Onana'nın durumunu yakında takip ediyor.

Karadeniz ekibinin listesinde yer alan diğer alternatifler isimler ise Doğan Alemdar ile Bilal Beyazıt.