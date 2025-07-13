İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2025 Pazar / 18 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler devam edecek! Galatasaray'da Victor Osimhen mesaisi
Spor

Görüşmeler devam edecek! Galatasaray'da Victor Osimhen mesaisi

Galatasaray geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in tapusunu almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, 40 milyon euro peşinat ve 2 taksit halinde 35 milyon euro ile Napoli'ye 75 milyon euroluk teklif yaptı. Bu teklifi geri çeviren İtalya ekibi ile görüşmeler yarın devam edecek. İşte detaylar...

AKŞAM13 Temmuz 2025 Pazar 09:11 - Güncelleme:
Görüşmeler devam edecek! Galatasaray'da Victor Osimhen mesaisi
ABONE OL

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 5 Temmuz'da Nijeryalı golcü ile 3+1 senelik için 16 milyon euro ve bonuslar karşılığında el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, o günden bu yana İtalya ekibini ikna etmeye çalışıyor. AKŞAM, tüm dünyanın takip ettiği yıldız golcünün transfer sürecini araştırdı. Galatasaray cephesinden alınan bilgilere göre; Napoli'ye yapılan 40 milyon euro peşinat ve 2 taksit halinde banka teminatlı 35 milyon euroluk teklif kabul edilmedi. Çizme temsilcisi, Victor için 75 milyon euroyu peşin olarak istedi.

2 GÜN İÇERİSİNDE ONAYLANABİLİR

Taraflar arasındaki görüşmelerin yarın devam edeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, 2 gün içerisinde transferin bitmesini bekliyor. Tercihini CimBom'dan yana kullanarak Napoli'ye karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyan Victor Osimhen, transferde büyük rol oynuyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da forma giymek için sabırsızlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı heyet, oyuncu için İtalya'da temaslarını sürdürecek. 5 Temmuz'dan bu yana Napoli ile görüşen CimBom, taksit konusunda ısrarına devam edecek.

5 TEMMUZ'DAN BU YANA SÜRÜYOR

Osimhen için gözünü karartan Galatasaray, Napoli'yi ikna etmek için her yolu deniyor. 5 Temmuz'dan bu yana Osimhen için mesai harcıyor. Cim-Bom, ilk olarak 50+5 milyon euroluk teklifiyle Napoli'nin kapısını çaldı. Sonrasında bu rakam 60 milyon euroya çıktı. İtalya ekibi 75 milyon euroda diretse de Aslan, 70 milyon euro ile şansını denedi. Bu da reddedilince Cim-Bom 75 milyon euroya kadar çıktı. Fakat bu kez ödeme planında sorun yaşandı. Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncunun transferini heyecanla bekliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.