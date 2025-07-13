Galatasaray, Victor Osimhen'in transferini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 5 Temmuz'da Nijeryalı golcü ile 3+1 senelik için 16 milyon euro ve bonuslar karşılığında el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, o günden bu yana İtalya ekibini ikna etmeye çalışıyor. AKŞAM, tüm dünyanın takip ettiği yıldız golcünün transfer sürecini araştırdı. Galatasaray cephesinden alınan bilgilere göre; Napoli'ye yapılan 40 milyon euro peşinat ve 2 taksit halinde banka teminatlı 35 milyon euroluk teklif kabul edilmedi. Çizme temsilcisi, Victor için 75 milyon euroyu peşin olarak istedi.

2 GÜN İÇERİSİNDE ONAYLANABİLİR

Taraflar arasındaki görüşmelerin yarın devam edeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, 2 gün içerisinde transferin bitmesini bekliyor. Tercihini CimBom'dan yana kullanarak Napoli'ye karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyan Victor Osimhen, transferde büyük rol oynuyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da forma giymek için sabırsızlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı heyet, oyuncu için İtalya'da temaslarını sürdürecek. 5 Temmuz'dan bu yana Napoli ile görüşen CimBom, taksit konusunda ısrarına devam edecek.

5 TEMMUZ'DAN BU YANA SÜRÜYOR

Osimhen için gözünü karartan Galatasaray, Napoli'yi ikna etmek için her yolu deniyor. 5 Temmuz'dan bu yana Osimhen için mesai harcıyor. Cim-Bom, ilk olarak 50+5 milyon euroluk teklifiyle Napoli'nin kapısını çaldı. Sonrasında bu rakam 60 milyon euroya çıktı. İtalya ekibi 75 milyon euroda diretse de Aslan, 70 milyon euro ile şansını denedi. Bu da reddedilince Cim-Bom 75 milyon euroya kadar çıktı. Fakat bu kez ödeme planında sorun yaşandı. Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncunun transferini heyecanla bekliyor.