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Spor

Görüşmeler devam ediyor! Beşiktaş'ta Alexander Sörloth ısrarı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş dümeni İspanya'ya kırdı. Siyah beyazlı ekip, sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Alexander Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...

Akşam4 Şubat 2025 Salı 08:59 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Beşiktaş'ta Alexander Sörloth ısrarı
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Beşiktaş, Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, yıldız golcüyü zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Atletico Madridli futbolcu ile görüşmelerine devam eden Beşiktaş, kısa süre içinde bu transferi sonlandırmayı hedefliyor. Yönetim, Sörloth girişiminde istediği sonucu alamazsa, listedeki diğer golcü isimlere yönelecek.

DEĞERİ 25 MİLYON €

Sezon başında Villarreal'den Atletico Madrid'e 32 milyon euro karşılığında transfer olan Norveçli golcü, İspanyol ekibinde 29 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun, Madrid ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor. Sörloth'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Başarılı oyuncunun kariyeri boyunca satışlarından toplamda 82 milyon euroluk bonservis geliri elde edildi.

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