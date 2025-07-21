İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2025 Pazartesi / 26 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3942
  • EURO
    47,0601
  • ALTIN
    4372.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler devam ediyor! Beşiktaş'tan Harry Wilson hamlesi
Spor

Görüşmeler devam ediyor! Beşiktaş'tan Harry Wilson hamlesi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş dümeni Ada'ya kırdı. Siyah beyazlı ekip, Premier Lig takımı Fulham forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Harry Wilson için girişimlere başladı. Görüşmelerde önemli aşama kaydedilirken transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Beşiktaş'tan Harry Wilson hamlesi
ABONE OL

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek adına kanat bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

Siyah-beyazlılar, Fulham forması giyen Galli oyuncu Harry Wilson için girişimlere başladı. Premier Lig ekibi Fulham, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir yıl uzatmasına rağmen, oyuncunun yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtiliyor.

SOLSKJAER ONAY VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği transfer için siyah-beyazlı yönetim, Fulham ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Görüşmelerde önemli aşama kaydedilirken, transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

HEM SAĞ HEM SOL KANAT

Hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen Wilson, zaman zaman on numara pozisyonunda da oynadı. Liverpool altyapısından yetişen Galli yıldız; Derby County, Cardiff City ve Bournemouth gibi kulüplerde de forma giydi.

HARRY WILSON FULHAM KARNESİ

Fulham kariyerinde 146 maça çıkan Wilson, 25 gol ve 38 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.