Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel ile bir süredir görüşmeler yürütse de anlaşma henüz sağlanamadı.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre Crystal Palace, Osayi-Samuel ile görüşmelerde mesafe katetti.

Habere göre Crystal Palace, Osayi-Samuel'e Fenerbahçe'den kazandığı yıllık maaşın yüzde 50 fazlasını önerdi ve oyuncuya 4 senelik sözleşme teklif etti.

Haberde Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in, Osayi-Samuel'i İngiltere'ye geri getirmek için yoğun çaba sarf ettiğinden bahsedildi. Crystal Palace'ın Osayi-Samuel'i transfer edeceğine emin olduğu ve görüşmelerin iyi ilerlediği haber detayında yer aldı.

Fenerbahçe, Nijeryalı sağ beki 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'dan sadece 508 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon 34 maça çıkıp 2159 dakika sahada kalan Osayi-Samuel gol sevinci yaşayamadı, 2 asist yaptı.