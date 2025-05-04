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Spor

Görüşmeler devam ediyor! Bright Osayi-Samuel Ada yolcusu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bright Osayi-Samuel için yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınında çıkan habere göre Premier Lig ekibi Crystal Palace, Bright Osayi-Samuel'e teklifte bulundu ve görüşmelerde mesafe katetti. İşte detaylar...

AKŞAM4 Mayıs 2025 Pazar 09:48 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Bright Osayi-Samuel Ada yolcusu
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Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel ile bir süredir görüşmeler yürütse de anlaşma henüz sağlanamadı.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre Crystal Palace, Osayi-Samuel ile görüşmelerde mesafe katetti.

Habere göre Crystal Palace, Osayi-Samuel'e Fenerbahçe'den kazandığı yıllık maaşın yüzde 50 fazlasını önerdi ve oyuncuya 4 senelik sözleşme teklif etti.

Haberde Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in, Osayi-Samuel'i İngiltere'ye geri getirmek için yoğun çaba sarf ettiğinden bahsedildi. Crystal Palace'ın Osayi-Samuel'i transfer edeceğine emin olduğu ve görüşmelerin iyi ilerlediği haber detayında yer aldı.

Fenerbahçe, Nijeryalı sağ beki 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'dan sadece 508 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon 34 maça çıkıp 2159 dakika sahada kalan Osayi-Samuel gol sevinci yaşayamadı, 2 asist yaptı.

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