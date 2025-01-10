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Spor

Görüşmeler devam ediyor! Fenerbahçe aradığı stoperi Ada'da buldu

Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe aradığı stoperi Ada'da buldu. İngiliz basının iddiasına göre sarı lacivertli ekip, Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürüyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Fenerbahçe aradığı stoperi Ada'da buldu
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Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmalarının ardından ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında 2 stoper ve 1 sol bek almak istediklerini belirtmişti.

FENERBAHÇE, DIEGO CARLOS MESAİSİNDE

İngiliz basınından Birmingham Live'ın haberine göre; sarı lacivertliler, Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun gelecek yaz sözleşmesindeki son senesine gireceği hatırlatılarak, bu avantajı kullanmak isteyen Fenerbahçe'nin Villa ile yaptığı müzakerelerde ilerlediği vurgulandı.

Diego Carlos'un, Villa'nın Leicester City'ye karşı oynadığı son Premier Lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçırdığı ve ayrıca bu akşam West Ham'a karşı oynanacak Federasyon Kupası mücadelesinde de yer alamayacağı belirtildi.

BU SEOZNKİ PERFORMANSI

Bu sezon 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu 1403 dakika sahada kaldı ancak takımına skor katkısı sağlayamadı. Carlos Temmuz 2022'de Sevilla'dan Aston Villa'ya 31 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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