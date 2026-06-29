Vedat Muriqi'yi kadrosuna katan F.Bahçe, bir forvet takviyesi daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Listenin başında yer alan Serhou Guirassy'nin Dortmund'dan çıkış maddesi 42 milyon euro... Alman ekibi bu rakamda 35 milyon euro seviyelerine kadar indi... Ancak mali kriterlere dikkat eden SarıLacivertliler, bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Kanarya, bu sıcak gelişmeler sonrası Aston Villa'nın forveti Ollie Watkins'e yönelmiş durumda.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle kadrosuna katmak istiyor. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Tahmini piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen İngiliz forvetin, Aston Villa ile 2028'e kadar kontratı bulunuyor. Kariyerine yeni bir takımda devam etmek isteyen yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla mücadele ediyor. Watkins kariyeri ile ilgili net kararını ise Dünya Kupası sonra verecek.

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

Eylül 2020'de 34 milyon euro bonservis bedeliyle Brentford'dan Aston Villa'ya transfer olan ve Villa Park'ta harikalar yaratan golcü, takımı sırtlayan isim haline geldi. Geçtiğimiz sezon 55 maçta Aston Villa forması giyen deneyimli isim, tam 21 kez rakip ağları sarstı. Bu süre içinde içinde 5 de asist yaparak takımına skor katkısında bulunan 1.80'lik Watkins, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da çok beğendiği isimlerin başında geliyor.