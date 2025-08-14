Yeni sezonda hücum hattına bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre, Fenerbahçe, Salzburg forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile ilgileniyor.

22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON

Salzburg ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Salzburg forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.