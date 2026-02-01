İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler devam ediyor! Galatasaray'da hedef Arthur Vermeeren
Spor

Görüşmeler devam ediyor! Galatasaray'da hedef Arthur Vermeeren

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Marsilya'da kiralık forma giyen 20 yaşındaki Arthur Vermeeren'ı gündemine aldı. Sarı kırmızılılar oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

AKŞAM1 Şubat 2026 Pazar 09:17 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Galatasaray'da hedef Arthur Vermeeren
ABONE OL

Orta saha transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Arthur Vermeeren'i gözüne kestirdi. Foot Mercato, Fransız ekibi Marsilya'da kiralık forma giyen 20 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Arthur Vermeeren'den beklenen büyük çıkış ne Atletico Madrid'de ne de şu anda forma giydiği Olympique Marsilya'da gerçekleşti. Almanya ekibi Leipzig, oyuncunun Marsilya'daki kiralık sözleşmesini erkenden sonlandırarak yeniden kiralık göndermeyi değerlendiriyor. Olası adres ise orta sahasını kaliteli bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Galatasaray. Türk ekibi oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.

İSTANBUL'DA GELİŞİM SAĞLAYABİLİR

Leipzig'in, Vermeeren'in er ya da geç Avrupa'nın en iyi iç oyuncularından biri olacağına inandığı belirtiliyor. Ancak bunun için daha verimli bir oyun ortamına ihtiyaç duyduğu düşünülüyor. Fransa'nın güneyinde bu ortamın oluşmadığı görüşü hakim. Bu nedenle son yılların en formda dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'da daha iyi bir gelişim gösterebileceği değerlendiriliyor. G.Saray, forma süresinde son dönemde yaşanan düşüşün ardından Marsilya orta saha oyuncusu Vermeeren'i transfer etmeyi hedefliyor.

OPSİYONUNU KULLANMADILAR

Belçikalı milli oyuncu sezon başında Leipzig'den kiralık olarak Marsilya'ya katılmış ve kısa sürede Roberto De Zerbi'nin güvenini kazanmıştı. Kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu bulunuyor ve bir ay öncesine kadar Marsilya yönetiminin oyuncunun performansından memnun olduğu ve bu opsiyonu kullanmaya yakın göründüğü ifade ediliyordu. Ancak son dönemde oyuncunun süreleri azaldı. Bu ay başında Timber'ın takıma katılması da Vermeeren'in forma şansını daha da sınırlayacak. Olası bir transferin gerçekleşmesi halinde sürecin karmaşık olacağı belirtiliyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.