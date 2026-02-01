Orta saha transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Arthur Vermeeren'i gözüne kestirdi. Foot Mercato, Fransız ekibi Marsilya'da kiralık forma giyen 20 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Arthur Vermeeren'den beklenen büyük çıkış ne Atletico Madrid'de ne de şu anda forma giydiği Olympique Marsilya'da gerçekleşti. Almanya ekibi Leipzig, oyuncunun Marsilya'daki kiralık sözleşmesini erkenden sonlandırarak yeniden kiralık göndermeyi değerlendiriyor. Olası adres ise orta sahasını kaliteli bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Galatasaray. Türk ekibi oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.

İSTANBUL'DA GELİŞİM SAĞLAYABİLİR

Leipzig'in, Vermeeren'in er ya da geç Avrupa'nın en iyi iç oyuncularından biri olacağına inandığı belirtiliyor. Ancak bunun için daha verimli bir oyun ortamına ihtiyaç duyduğu düşünülüyor. Fransa'nın güneyinde bu ortamın oluşmadığı görüşü hakim. Bu nedenle son yılların en formda dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'da daha iyi bir gelişim gösterebileceği değerlendiriliyor. G.Saray, forma süresinde son dönemde yaşanan düşüşün ardından Marsilya orta saha oyuncusu Vermeeren'i transfer etmeyi hedefliyor.

OPSİYONUNU KULLANMADILAR

Belçikalı milli oyuncu sezon başında Leipzig'den kiralık olarak Marsilya'ya katılmış ve kısa sürede Roberto De Zerbi'nin güvenini kazanmıştı. Kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu bulunuyor ve bir ay öncesine kadar Marsilya yönetiminin oyuncunun performansından memnun olduğu ve bu opsiyonu kullanmaya yakın göründüğü ifade ediliyordu. Ancak son dönemde oyuncunun süreleri azaldı. Bu ay başında Timber'ın takıma katılması da Vermeeren'in forma şansını daha da sınırlayacak. Olası bir transferin gerçekleşmesi halinde sürecin karmaşık olacağı belirtiliyor."