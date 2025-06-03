Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı lacivertli takımda gösterdiği başarılı performans sonrasında taraftarların sevgilisi haline geldi.

Geçen sezonun ilk yarısında Ligue 1'de sadece 5 maça çıkan Skriniar, Fenerbahçe'de adeta yeniden doğdu.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin yeni sezondaki kadro planlamasında da düşünülmeyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, geleceği hakkında verilecek kararı beklerken Fransız kulübüyle sarı lacivertliler arasındaki görüşmeler de devam ediyor.

İSTEDİKLERİ RAKAM BELLİ OLDU

Le Parisien'in haberine göre; PSG'nin Milan Skriniar için istediği bonservis bedeli ise 20 milyon euro.

Paris temsilcisi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun transferi için pazarlık aşaması devam ediyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de 23 maça çıkan Skriniar 3 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.