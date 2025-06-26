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Spor

Görüşmeler devam ediyor! İşte Trabzonspor'un listesindeki o 3 isim

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo mavili ekip, transfer listesinde yer alan Christopher Wooh, Jeremie Boga ve Paul Onuachu için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar....

TRT Spor26 Haziran 2025 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! İşte Trabzonspor'un listesindeki o 3 isim
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Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ediyor.

Christopher Wooh

Bordo mavililerde sıradaki transferin Başkan Ertuğrul Doğan'ın da sona yaklaştıklarını belirttiği Christopher Wooh olması bekleniyor. Fransız ekibi Rennes ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, oyuncuya sözleşme teklifini sundu. 23 yaşındaki savunmacı kendisine önerilen sözleşmeye olumlu yanıt vermesi halinde transfer açıklanacak.

JEREMİE BOGA

Karadeniz ekibi, Jeremie Boga transferi için Fransız ekibi Nice ile görüşmelerini sürdürüyor. Bordo mavililer, oyuncu için yüksek bonservis beklentisi olan Fransızlarla henüz orta yolu bulmuş değil. Trabzonspor, 28 yaşındaki oyuncu için yeni teklifi Nice kulübüne illetti ve cevap bekliyor.

PAUL ONUACHU

Forvet hattı için gündemdeki isim Paul Onuachu. Karadeniz temsilcisi, Nijeryalı golcü için kulübü Southampton'a 6 milyon avroluk resmi teklifini iletti. Trabzonspor, 31 yaşındaki oyuncu için 8 milyon avro beklentisi bulunan İngiliz ekibinden gelecek cevabı bekliyor. Paul Onuachu transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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