  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler devam ediyor! Pape Gueye adım adım Galatasaray'a
Spor

Görüşmeler devam ediyor! Pape Gueye adım adım Galatasaray'a

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray'da hedef Villarreal forması giyen Pape Gueye. 27 yaşındaki Fransız orta saha ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, İspanyol ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar...

AKŞAM28 Ocak 2026 Çarşamba 08:58 - Güncelleme:
Noa Lang ve Asprilla takviyeleri ile hücum hattını güçlendiren Galatasaray, kritik olarak gördüğü orta saha için bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un ilettiği profile göre listesini oluşturan Sarı-Kırmızılılar, Villarreal forması giyen Pape Gueye'de gaza bastı. 27 yaşındaki Senegal uyruklu Fransız orta saha ile anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılı Yönetim, İspanyol ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Villarreal, 20 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncusu için 30 milyon euro talep etti.

Senegal basınına göre; Galatasaray 20-25 milyon euro civarında bir bedelle oyuncuyu kadrosuna katabilir. Haberde, "İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye, ara transfer döneminde Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Villarreal ile Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma katılma konusunda istekli olduğu belirtiliyor. Pape Gueye bu sezon Villarreal formasıyla 22 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 asist yaparak orta sahadaki etkisini ortaya koydu" ifadeleri kullanıldı.

