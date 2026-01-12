İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield United forması giyen sol bek Harrison Burrows'un transferi için temaslarını sürdürüyor. Haberde yer alan bilgilere göre, Bordo-Mavili kulübün oyuncu için yaptığı 3,5 milyon sterlinlik ilk teklif İngiliz ekibi tarafından reddedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve Fırtına'nın yaklaşık 5 milyon sterlin seviyesinde ikinci bir teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki sol bek, Championship'te 24 maçta bir gol ve iki asistlik performans sergiledi.