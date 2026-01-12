İSTANBUL 3°C / -2°C
  Görüşmeler devam ediyor! Trabzonspor, Harrison Burrows mesaisinde
Spor

Görüşmeler devam ediyor! Trabzonspor, Harrison Burrows mesaisinde

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor dümeni İngiltere'ye kırdı. Bordo mavili ekip, Championship ekiplerinden Sheffield United forması giyen sol bek Harrison Burrows için görüşmelerine devam ediyor. İşte detaylar...

12 Ocak 2026 Pazartesi 08:57
Görüşmeler devam ediyor! Trabzonspor, Harrison Burrows mesaisinde
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield United forması giyen sol bek Harrison Burrows'un transferi için temaslarını sürdürüyor. Haberde yer alan bilgilere göre, Bordo-Mavili kulübün oyuncu için yaptığı 3,5 milyon sterlinlik ilk teklif İngiliz ekibi tarafından reddedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve Fırtına'nın yaklaşık 5 milyon sterlin seviyesinde ikinci bir teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki sol bek, Championship'te 24 maçta bir gol ve iki asistlik performans sergiledi.

