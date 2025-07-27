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Spor

Görüşmeler devam ediyor! Trabzonspor'da hedef Benjamin Bouchouari

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen bordo mavili ekip, St.Etienne forması giyen 23 yaşındaki Benjamin Bouchouari için görüşmelerde sona yaklaştı. İşte detaylar...

AKŞAM27 Temmuz 2025 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Trabzonspor'da hedef Benjamin Bouchouari
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha takviyesi için Benjamin Bouchouari'yi gözüne kestirdi. Bordo-Mavililer, 23 yaşındaki oyuncunun transferini tamamlamak için St.Etienne ile görüşmelerde sona gelmiş durumda. Fransa ekibi ile sıkı bir pazarlık yapan Karadeniz ekibi, 5 milyon euroluk bonservis beklentisini kırarak St.Etienne'yi 3.5 milyon euro ile ikna etti. Fas basını, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin genç oyuncuyu çok istediğini vurgulayarak Bouchouari analizi yaptı.

İKİ YÖNLÜ ORTA SAHA

Haberde, "Topu tutma ve attığı paslarla tempoyu belirleme konusunda uzman bir oyuncu. Üstün bir tekniğe sahip olan genç yetenek etkili baskı yapabilmesi nedeniyle de tercih edildi. Hem hücum hem de savunmaya çok şey katabilecek profilde. Bu yüzden Türk takımının teknik direktörü onu çok istiyor" ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor, Bouchouari'nin transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

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