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Spor

Görüşmeler devam ediyor! Trabzonspor'da hedef Şenol Güneş

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevini bırakması üzerine hoca arayışlarına başlayan Trabzonspor'da hedef Şenol Güneş. Bordo mavili ekip, başarılı çalıştırıcı ile bugün ve yarın görüşmeler gerçekleştirecek. İşte detaylar....

Akşam3 Eylül 2024 Salı 09:05 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Trabzonspor'da hedef Şenol Güneş
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu: "Fatih Tekke'nin hayranıyım. Şenol Güneş ise Trabzonspor'u şampiyon yapmış bir hoca. Birçok başarısı var. Hepsi Trabzonspor'un değeri. Bu isimlere saygı duyulması ve sahip çıkılması lazım. Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki üzerine Şenol Güneş ile görüştüm. Asıl görüşmemiz salı (bugün) ve çarşamba (yarın) günü olacak. Onuachu için 6 milyon euro ve bonuslar şeklinde transfer teklifimizi yaptık ama kulübü 15 milyon euroda diretiyor. Serdar Saatçı konusunda da görüşmeler devam ediyor. Mendy'e İtalyan takımından teklif geldi. 20 milyon euronun üzerinde bir rakam istiyoruz. Gelen teklif 15 milyon euro seviyelerindeydi. 7,1 milyar TL borç ödendi. UEFA'da 68 dosya kapatıldı. Avrupa'dan men ve transfer yasağı içeren dosyalardı. Bu paralar ödenmese, tazminatlarla birlikte 15 milyar TL üzerinde bir borcu konuşuyorduk.

YABANCI KURALI DEĞİŞEBİLİR!

Ertuğrul Doğan: "Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık."

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