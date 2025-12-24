İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8575
  • EURO
    50,6931
  • ALTIN
    6182.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler devam ediyor! Trabzonspor'da hedef Wessam Abou Ali
Spor

Görüşmeler devam ediyor! Trabzonspor'da hedef Wessam Abou Ali

Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bordo mavili ekibin MLS takımı Columbus'ta forma giyen Wessam Abou Ali'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Aralık 2025 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Trabzonspor'da hedef Wessam Abou Ali
ABONE OL

Sezonun ikinci yarısında zirveye oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİNDEKİ İSİM

Paul Onuachu'nun alternatifi olan Danylo Sikan'dan beklediği verimi alamayan Karadeniz temsilcisi, forvet transferi için de hamle yapmış durumda. Gündemdeki ismi ise Daily Record Sport duyurdu.

İngiliz gazetesi, bordo mavili yönetimin, MLS takımı Columbus'ta forma giyen Wessam Abou Ali'yi kiralamak istediğini yazdı. 26 yaşındaki Filistinli santrforun da Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığı ve temasların sürdüğü vurgulandı.

60 MAÇTA 38 GOL ATTI

1.87 boyundaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Market değeri 6 milyon euro olarak gözüken Ali'nin Danimarka pasaportu da var. 2025'te MLS'te 5 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Abou Ali hem kulüp hem milli takım seviyesinde gol kaydedebilen bir santrfor. Özellikle Mısır'da Al Ahly'de 60 maça çıkıp 38 gol + 10 asist ürettikten sonra 2025'in 7. ayında 6.4 milyon euro'ya Columbus'a transfer oldu. Fiziksel yapısı ile ceza sahasında etkin olduğu bilinen Filistinli futbolcu, Onuachu'yu yedekleyebilecek kapasitede.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.