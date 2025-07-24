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Spor

Görüşmeler devam ediyor! Transferin gözde ismi Heung Min-Son

İngiliz ekibi Tottenham'da takımın başına Thomas Frank getirilmesinin ardından yeni sezon kadro planlama çalışmaları devam ediyor. MLS takımlarının peşinde olduğu Güney Koreli yıldız Heung Min-Son takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Transferin gözde ismi Heung Min-Son
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Avrupa Ligi zaferinin ardından Ange Postecoglou'yla yollarını ayıran ve takımın başına Thomas Frank'i getiren Tottenham'da yeni sezonun kadro planlaması devam ediyor.

Transfer döneminde şu ana kadar Mathys Tel'in bonservisini alan ve West Ham United'dan Mohammed Kudus'ü kadrosuna katan Tottenham'da Heung Min-Son'la yollar ayrılabilir.

Athletic'te yer alan habere göre MLS takımlarından Los Angeles FC, Tottenham'ın deneyimli oyuncusunun transferini bu yaz bitirmek istiyor. Los Angeles FC'nin yoğun bir şekilde görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz herhangi bir anlaşma olmadığı ifade edildi.

Tottenham'ın yeni sezon öncesinde Güney Kore'ye hazırlık maçları için gideceği ve Heung Min-Son'un oynamaması halinde elde edilecek gelirin büyük bir kısmının kaybedileceğine dikkat çekildi.

Sözleşmesinin son yılına giren Heung Min-Son, 2015'ten bu yana Tottenham forması giyiyor. Son, kariyeri boyunca 652 maça çıkarken 238 gol ve 115 asist kaydetti.

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