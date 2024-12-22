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Spor

Görüşmeler durma noktasına geldi! İşte Paulo Dybala transferindeki son durum

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Arjantinli yıldız Paulo Dybala için İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi. Haberde Galatasaray ile Roma arasındaki transfer görüşmelerinin durma noktasına geldiği öne sürüldü. İşte detaylar...

22 Aralık 2024 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Görüşmeler durma noktasına geldi! İşte Paulo Dybala transferindeki son durum
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Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Paulo Dybala.

Sarı-kırmızılılar, Dybala transferi için hem oyuncunun menajeri hem de Roma ile bir süredir temas halinde.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan bugün İtalyan basınında çıkan haberlerde Roma'nın bonservis, Dybala'nın ise yüksek maaş talebi sebebiyle görüşmelerin durma noktasına geldiği vurgulandı. Söz konusu haberde Roma'nın, Dybala'nın bedava ayrılığına asla izin vermeyeceği aktarıldı. Paulo Dybala'nın ise yıllık yaklaşık 15 milyon euro maaş talep ettiği ve bu yüksek istek nedeniyle temasların soğuduğu kaydedildi.

Sky Sport da Galatasaray'ın Dybala'yı hiçbir bedel ödemeden kadrosuna katmak istediğini ve görüşmelerin olası bir kiralama üzerine yoğunlaştığını belirtti.

BU SEZONKİ KARNESİ

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paulo Dybala bu sezon 18 maçta 965 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

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