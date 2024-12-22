Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Paulo Dybala.

Sarı-kırmızılılar, Dybala transferi için hem oyuncunun menajeri hem de Roma ile bir süredir temas halinde.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan bugün İtalyan basınında çıkan haberlerde Roma'nın bonservis, Dybala'nın ise yüksek maaş talebi sebebiyle görüşmelerin durma noktasına geldiği vurgulandı. Söz konusu haberde Roma'nın, Dybala'nın bedava ayrılığına asla izin vermeyeceği aktarıldı. Paulo Dybala'nın ise yıllık yaklaşık 15 milyon euro maaş talep ettiği ve bu yüksek istek nedeniyle temasların soğuduğu kaydedildi.

Sky Sport da Galatasaray'ın Dybala'yı hiçbir bedel ödemeden kadrosuna katmak istediğini ve görüşmelerin olası bir kiralama üzerine yoğunlaştığını belirtti.

BU SEZONKİ KARNESİ

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paulo Dybala bu sezon 18 maçta 965 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.