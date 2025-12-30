Cenk Tosun'u silen, En-Nesyri'yi satış listesine koyan Fenerbahçe için devre arasında golcü transferi olmazsa olmaz.

ANLAŞILDI AMA...

Alexander Sörloth'la prensip anlaşmasına varan sarı lacivertliler, henüz Atletico Madrid'i ikna edemediği için alternatif isimlerle de görüşmeleri sürdürüyor.

HEDEFTEKİ İLK İSİM

Domenico Tedesco'nun Leipzig'den öğrencisi Christopher Nkunku hedefteki ilk isim. 28 yaşındaki Fransız, yeteri kadar forma şansı bulamadığı Milan'dan ayrılmak istiyor ve kariyer rekorunu kırdığı hocası Tedesco'yla yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE'DEN GÖRÜŞME

Fenerbahçe, Nkunku'nun transferi için Milan'la resmi transfer görüşmelerine de başladı.

37 MİLYON EURO

Ancak adı Galatasaray'la da anılan Nkunku için İtalyan devinin 37 milyon euro'luk talebi transferin önündeki en büyük engel. Milan, Nkunku'yu geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Chelsea'den 37 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibi, Nkunku'nun olası ayrılığında bu bedele yakın bir bonservis bekliyor.

ROMA İLE TEMAS

Fenerbahçe, Milan'la bu rakamı aşağı çekebilmek adına pazarlıkları sürdürürken, bir yandan da Roma'yla temasa geçti. Sarı lacivertliler, başkent ekibinin kadroda düşünmediği Artem Dovbyk için nabız yokladı.

20 MİLYON EURO

Adı sezon başında da gündemde olan 28 yaşındaki Ukraynalı golcü için Roma, 20 milyon euro bonservis istiyor. Como ve Everton'ın da listesinde bulunan Dovbyk için Fenerbahçe, Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planlıyor.