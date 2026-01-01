Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınındaki haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle Ada ekibinin kapısını çaldı. Kırmızı Şeytanlar ise en az 30 milyon euro istediğini bildirdi. Cim-Bom, oyuncuyu düzenli forma şansı ve Avrupa hedefleriyle ikna etmeye çalışıyor. Aslan, hem Manchester United ile hem de oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı.

DİREKT İLK 11'E YAZILACAK

Transfer sürecinde milli takım bağlantılarının da etkili olduğu belirtildi. Galatasaray'ın tecrübeli isimleri Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın, milli takım arkadaşları Ugarte ile temas kurarak İstanbul'daki projeyi ve merkezde üstleneceği rolü anlattığı kaydedildi. Sarı-Kırmızılı Yönetim, orta sahada dinamik ve top kazanan bir profile öncelik verirken, Ugarte'nin Süper Lig ve Avrupa maçlarında merkez rol üstlenebilecek bir isim olduğuna inanıyor. Görüşmelerin seyri, Manchester United'ın kiralama şartları ve satın alma opsiyonuna yaklaşımına göre netlik kazanacak.