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Spor

Görüşmeler tamam, ilk taksit ödendi! Levent Mercan adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle baktığı Ferdi Kadıoğlu'nun yerini Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile doldurmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler oyuncunun transferi için görüşmeleri gerçekleştir hatta ilk taksitini bile ödedi. İşte transferin detayları...

Sabah4 Mayıs 2024 Cumartesi 09:56 - Güncelleme:
Görüşmeler tamam, ilk taksit ödendi! Levent Mercan adım adım Fenerbahçe'ye
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Performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini çok yüksek gören Fenerbahçe'de bir süredir devam eden sol bek arayışları tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon için ilk transferini Levent Mercan ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor...

BRANCO NOKTAYI KOYDU

Takımın sportif direktörü Mario Branco, Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki gurbetçi oyuncusu için yapılan görüşmelere noktayı koydu.

İLK TAKSİTİ ÖDENDİ

Pazarlıklarda 2 milyon Euro + bonus maddeler karşılığında el sıkışıldı. Hatta yetenekli futbolcunun ilk taksit ödemesi, geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

YENİ SEZON PLANLAMASI

Levent Mercan ile Fenerbahçe Yönetimi, yeni sezon için kafasındaki ikiliyi oluşturmuş oldu. Bu sezon deneyim kazanan ve güven oluşturan Jayden Oosterwolde ile yola devam edilecek. Sarı- lacivertliler, Oosterwolde-Levent ikilisi ile sezon planlamasını yaptı.

BU SEZON PERFORMANSI

Fatih Karagümrük'te bu sezon 35 maçta süre bulan Levent Mercan, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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