İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7268
  • EURO
    50,0898
  • ALTIN
    5933.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler tamamen durdu! Juventus'ta Kenan Yıldız krizi
Spor

Görüşmeler tamamen durdu! Juventus'ta Kenan Yıldız krizi

İtalyan devi Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi ile Kenan Yıldız arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri durdu. Ayrıca milli futbolcu için iki İngiliz devi düğmeye bastı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Aralık 2025 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
Görüşmeler tamamen durdu! Juventus'ta Kenan Yıldız krizi
ABONE OL

Juventus ile Kenan Yıldız arasında bir süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmeleri yılan hikayesine döndü. Taraflar bir türlü anlaşmaya varamazken gündeme getirilen son iddia dikkat çekti.

Caught Offside'ın haberine göre, Juventus ile Kenan Yıldız arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tamamen durdu. İki taraf arasında orta yol bulunmazken sözleşmeyle ilgili hiçbir yeni konuşma yapılmıyor. Bu durumu fırsat bilerek devreye Chelsea ve Arsenal'in girdiği belirtildi. İngiltere'nin 2 dev kulübü Kenan Yıldız'ı transfer etmek için harekete geçti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 25 maça çıktı ve 9 gol-8 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 75 milyon euro olan milli futbolcunun Juventus'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.