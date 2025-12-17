Juventus ile Kenan Yıldız arasında bir süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmeleri yılan hikayesine döndü. Taraflar bir türlü anlaşmaya varamazken gündeme getirilen son iddia dikkat çekti.

Caught Offside'ın haberine göre, Juventus ile Kenan Yıldız arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tamamen durdu. İki taraf arasında orta yol bulunmazken sözleşmeyle ilgili hiçbir yeni konuşma yapılmıyor. Bu durumu fırsat bilerek devreye Chelsea ve Arsenal'in girdiği belirtildi. İngiltere'nin 2 dev kulübü Kenan Yıldız'ı transfer etmek için harekete geçti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 25 maça çıktı ve 9 gol-8 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 75 milyon euro olan milli futbolcunun Juventus'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.