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Spor

Görüşmeler tıkandı! Sergio Ramos'tan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ve teklif yaptığı Sergio Ramos'tan sarı-kırmızılı kulübe kötü haber geldi. Ramos'un Galatasaray'a transferi için imzanın çok yakın olduğu ancak daha sonra görüşmelerin bozulduğu aktarıldı.

24 Ağustos 2023 Perşembe 18:19 - Güncelleme:
Görüşmeler tıkandı! Sergio Ramos'tan Galatasaray'a kötü haber
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AS'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın Ramos'a teklifini sunduğu ve son tarih olarak bugün (perşembe) bir cevap beklediği aktarıldı.

OLUMSUZ CEVAP GELİRSE...

İspanyol savunma oyuncusunun, Galatasaray'dan gelen teklife ikna olmadığı kaydedildi. Galatasaray'ın Ramos'un olumsuz bir cevap gelmesi durumunda stoper transferi için alternatif isimlerle görüşmeye başlayacağı ifade edildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Sarı-kırmızılı takımın, 37 yaşındaki futbolcuya teklifinin 6 milyon euro yıllık ücret ile birlikte bireysel ve takım bonusları olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın sunduğu sözleşmesi süresinin ise 1+1 yıl olduğu belirtildi.

TİMUR GERİ ADIM ATMAYACAK

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, Ramos'un ağabeyi ve menajeri Rene Ramos ile sürekli temas halinde olduğu öne sürüldü. Ancak Timur'un son sunduğu tekliften geri adım atmayacağı vurgulandı.

PREMIER LİG'DEN YENİ STOPER

Galatasaray'ın ayrıca Premier Lig'den bir takımla üst düzey bir stoper görüşmesinin daha olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı Ramos'tan olumsuz bir cevap geleceğini düşündüğü, bu nedenle başka bir oyuncu üzerine de plan yaptığı iddia edildi. Ancak Ramos'un transferi için hala zaman olduğunun altı çizildi.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı.

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